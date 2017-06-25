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25 Haziran 2017 15:49

Döşemealtı’nda bayramlaşma

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Döşemealtı’nda bayramlaşma

25 Haziran 2017 15:49


Ramazan Bayramı nedeniyle Döşemealtı İlçe protokolü Döşemealtı Semt Pazarında biraraya gelerek vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Antalya Vali Yardımcısı ve Döşemealtı Kaymakam Vekili Hamdi Bolat, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Törende Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Antalya Vali Yardımcısı İlçe Kaymakam Vekili Hamdi Bolat, birlik ve beraberlik mesajları vererek vatandaşların Ramazan Bayramını kutladılar.


İlçe Protokolü vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra sırasıyla, Huzurevi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı, Şehit ve Gazi Ailelerini ziyaret ettiler.




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