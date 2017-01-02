Döşemealtı’nda çipli kimlik kartlarının dağıtımı başladı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül ile birlikte çipli kimlik kartı başvurusu yaptı.

Yeni yılın ilk mesai gününde sabah 08.30’da Döşemealtı Hükümet Konağı içerisinde bulunan İlçe Nüfus Müdürlüğüne giden Belediye Başkanı Turgay Genç, Nüfus Müdürü Mevlüt Şimşek ve çalışanların yeni yılını kutlayıp işlemlerini başlattı.

Taklit edilemeyen nitelikte tasarlanan, tahrif ve sahteciliğe imkan vermeyen biyometrik ve kredi kartı boyutlarında tasarlanan yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları için ilk başvuruyu Kaymakam Mehmet Baygül ile birlikte yapan Belediye Başkanı Genç, biyometrik ölçülerde çekilen fotoğraf ve eski nüfus cüzdanı ile işlem yaptırdı.

Önce imzası alınan ardından da parmak ve avuç içi izi veren Başkan Genç ve Kaymakam Baygül’e Nüfus Müdürlüğü personeli kart için kullanılacak geçici şifrelerin bulunduğu zarfları teslim etti. Çipli Kimlik Kartı başvurusu yapan Belediye Başkanı Turgay Genç, "Çipli Kimlik kartlarımız herkese hayırlı olsun. Kredi ve banka kartlarında olduğu gibi şifre sistemi bulunan yeni kartlar çalınmaya ve kopyalanmaya karşı korumalı. Bu nedenle dolandırıcılık ve sahteciliğin önüne geçilecek. Ayrıca Avrupa standartlarında tasarlanmış" diye konuştu.

Döşemealtı İlçesinde ilk başvuruyu Kaymakam Mehmet Baygül ve Belediye Başkanı Turgay Genç birlikte yaptı. Kaymakam Baygül, "Belediye Başkanımız ile birlikte geçtiğimiz hafta Nüfus Müdürlüğünden sıra alarak ilk başvuruları bugün yaptık. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Nüfus Müdürü Mevlüt Şimşek ise, başvuruların alınmaya başlandığına dikkat çekerek, "Vatandaşlarımız eski nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport ile başvuru yapabilirler. Biyometrik fotoğraf ile başvuru alınacak. Gerekli evrakların tesliminin ardından imza ve parmak izi alınarak sisteme yüklenecek. Kayıt işlemi yapılır yapılmaz eski nüfus cüzdanları geçerliliğini kaybedecek. Bizde 15 gün geçerli olacak bir belge vereceğiz. Kimlik kartları posta ile evlere gönderilecek."