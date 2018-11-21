Döşemealtı'nda diş sağlığı seferberliği

Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'nde 3 bin 500 çocuğa diş taraması yapılıp, diş macunu ile diş fırçası dağıtılacak.

19-25 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nda Döşemealtı Belediyesi'nin organizasyonunda Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Diş Hekimleri Odası Antalya Şubesi ve Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği işbirliğiyle diş sağlığı seferberliği başlatıldı. Proje kapsamında Döşemealtı İlçe merkezindeki ana sınıfı ve ilkokullardaki 3 bin 500 çocuğa ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verilmesi amaçlanıyor.

Amaç farkındalık

Diş sağlığı konusunda farkındalığı artırmak için gerçekleştirilen projede ilk eğitim çalışması, Yeniköy İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Döşemealtı Belediyesi'nde görevli diş hekimi Şenel Günal İltaş, diş sağlığı ve fırçalama yöntemleri konusunda öğrencilere bilgiler verdi, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Diş fırçası ve macun dağıtıldı

Eğitim sonunda öğrencilere Döşemealtı Belediyesi'nde görevli diş hekimi Şenel Günal İltaş ile ilçedeki diğer iş hekimleri tarafından diş taraması yapıldı. Ardından öğrencilere diş fırçası ve macun dağıtıldı. Diş fırçası ve macun dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya'da katıldı.