Döşemealtı’nda “Dünya Çocuk Hakları Günü” yürüyüşü düzenlendi

Saime Salih Konca Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan “Benim Hakkımı Ver” projesi kapsamında Erünal Sosyal Bilimler Lisesi, Mustafa Ayşe Altun İlkokulu, Özel Palmiye Ortaokulu öğrencileri yürüyüşün başlangıç noktası olan Döşemealtı Belediyesi Kent Meydanında Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Anaokulu öğrencileri ilk olarak projeye büyük destek veren Döşemealtı Belediyesi Başkan Yardımcısı Naci Alın’ı ziyaret etti. Miniklerle tek tek ilgilenip ikramlarda bulunan Alın çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaklaşık 150 çocuğun katıldığı yürüyüşte Başkan Yardımcısı Naci Alın miniklerle birlikte yürüyerek destek olurken İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya’da öğrencilerle birlikte yürüyüşe katıldı. Döşemealtı Hükümet konağı önünde sona eren etkinlikte minikleri İlçe Kaymakamı Cengiz Cantürk ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Dünya Çocuk hakları gününde Belediye Başkan Yardımcısı Naci Alın öğrencilere balon ve oyuncak dağıtırken, Kaymakam Cantürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya ile birlikte çocukların boyalarla el izlerini bıraktıkları bezlere el izi bırakarak Dünya Çocuk Hakları gününü ölümsüzleştirdi.