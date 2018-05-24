Döşemealtı’nda fırınlara denetim sıklaştırıldı

Belediye Zabıta ekipleri, fırınlardan, sofralara kadar olan süreçte hijyenik ve insan sağlığına uygun şartlarda ekmek ve pide üretilmesi için ruhsat, gramaj kontrolü, personel ve üretim alanlarının temizlik ve hijyen şartlarına uygunluğu, un ve kullanılan katkı maddelerinin son kullanma tarihleri ile yangın söndürme cihazları ve ilaçlama konularında denetimler yaptı. Döşemealtı Belediyesi Zabıta ekipleri, eksikleri tespit edilen işletmelere tutanak düzenledi. Gerekli uyarıları yapan ekipler, işletmelere eksiklerin giderilmesi için süre verdi.

Ramazan ayında sık sık denetimler yaptıklarını söyleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle hijyen konusunda hiçbir işletmeye taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Halk sağlığı konusunda denetimlerini sürdüren ekipler, bayram öncesi de özellikle tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerin artacağını merdiven altı üretime asla izin verilmeyeceğini söyledi.