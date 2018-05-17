Döşemealtı’nda ilk iftar gönül sofrasında açıldı

Döşemealtı Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan ayı gönül sofrası Bahçeyaka Mahallesinde kuruldu. Ramazan ayı boyunca günde bin kişiye iftar yemeğinin verileceği sofrada ilk iftar heyecanı yaşandı. İftar yemeğine Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başkan Yardımcısı Zafer Yörük, Meclis üyesi Ali Acır, Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cihan Sidel, belediye bürokratları, mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İftardan sonra tiyatro gösterisi

Başkan Genç ve beraberindekiler yemek tezgahlarının başına geçerek vatandaşlara yemek dağıtımına yardım etti. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ilk iftarı vatandaşlarla birlikte açan Başkan Genç, “gönül soframıza katılan tüm hemşerilerime teşekkür ederim” dedi.

Döşemealtı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Bahçeyaka Mahallesi’nde her gün olmak üzere 21 ayrı mahallede iftar sofrası kuracak. Diğer taraftan 17 mahallede Döşemealtı Belediyesi’nin Halk Tiyatrosu “Komşu Köyün Delisi” isimli orta oyununu sahneleyecek.