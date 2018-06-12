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12 Haziran 2018 12:15

Döşemealtı’nda imalathanelere sıkı denetim

Döşemealtı Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi İlçede faaliyet gösteren tatlı, pasta ve şekerleme imalatı yapan pastane ve unlu mamul üretim merkezlerinde denetim yaptı.

Döşemealtı’nda imalathanelere sıkı denetim

12 Haziran 2018 12:15


Döşemealtı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir çok pastane ve unlu mamul üretim tesisinde denetim yaptı. Ekipler, pastanelerin imalathanelerinde yaptıkları denetimlerde, hijyen kurallarına uyulup-uyulmadığına, üretim, depolama, saklama, dinlendirme, paketleme ve etiketleme yapılıp-yapılmadığına dikkat ederken, çalışan personelin de kılık-kıyafeti ve diğer aranan şartları yerine getirip-getirmedikleri kontrol etti. Tatlı imalatı yapılan ve eksiklikleri bulunan 2 işletmeye hijyen koşullarını yerine getirmesi için 3 gün süre verildi.


Döşemealtı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yasada belirtilen şartlarda üretim yapılmasına dikkat ediyoruz. Son kullanma tarihi, personelin ve üretim yapılan alanın temizliği, gramaj, kullanılan malzemelerin saklama ve korunması konusunda çok hassasız. Amacımız halk sağlığının korunması ve ilçede yaşayan vatandaşların gönül rahatlığıyla sadece bayramlarda değil her zaman alışverişlerini yapabilmeleri sağlamaktır” denildi.




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