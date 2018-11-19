Döşemealtı'nda ‘Kadın Çiftçi Akademisi' başlıyor

Döşemealtı Belediyesi, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi ve Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile yürütülmesi planlanan ‘Kadın Çiftçi Akademisi' projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Döşemealtı ve köylerinde yapılan tarımsal üretimlerin sağlıklı ve pazar getirisi yüksek ürünlere dönüştürülmesi için yapılacak çalışmaları kapsayan Kadın Çiftçi Akademisi için hazırlıklar tamamlandı. Projenin tanıtımı için gerçekleştirilen toplantıya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ayla Yüksel, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, Proje Koordinatörü Fulya Sarvan, Kurul ve Dernek üyeleri katıldı.

Fulya Sarvan, tarafından Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinin gönüllü öğretim üyelerinin desteğiyle içeriği oluşturulan projede, Döşemealtı ve Mahallelerinde yapılan tarımsal üretimlerin sağlıklı ve pazar getirisi yüksek ürünlere dönüştürülmesi için kadın çiftçilere bilinçli tarımsal üretim, pazarlama, hijyenik gıda hazırlama gibi eğitimler verilmesi amaçlanıyor.

Eğitimler sonrası katılımcı kadınlara sertifika verilmesi hedefleniyor.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun kırsal kalkınma komitesi ile kırsal kalkınmada kadın girişimciliği iyileştirme yönünde pilot ilçe olarak çalışmalar yürüttüğü Döşemealtı'nda daha önce zemin oluşturulan Kadınların Kooperatifleşmesi, Ekolojik Turizm alanlarında ürün satış pazarları oluşturulması hayata geçirilecek.

Kentte bulunan kadın kooperatifinin bir şubesinin Döşemealtı'nda açılması öngörülürken, ‘Kadın Çiftçi Akademisi' eğitim programı sonrasında iyi tarım uygulamaları ile üretilen sağlıklı ürünlerin kooperatif ve ekolojik ürün pazarlarında satılarak ekonomiye dönüştürülmesi görüşüldü.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ise, proje kapsamında her türlü desteği vereceklerini söyledi. Genç, “Bu proje kadın çiftçilerimiz için büyük bir fırsat oluşturacaktır” dedi.