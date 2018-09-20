Döşemealtı'nda mera arazisindeki yapılar yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müfettişlerince Döşemealtı Altınkale Mahallesi'nde mera statüsündeki kamu arazisine çoğunluğu 2018 yılında yapıldığı tespit edilen ve bu nedenle de imar barışından yararlanamayan kaçak yapılar yıkıldı.

30 Nisan günü açıklanan imar affı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilen yapıları kapsıyor. Açıklanan tarihten sonra yani 2018'de inşa edilen tüm kaçak ve uygunsuz yapılar ise bu aftan yararlanamıyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülke genelinde benzer durumdaki yapıların yıkılması işlemlerine başladı.

Döşemealtı Altınkale Mahallesi'nde de mera statüsündeki kamu arazisine çoğunluğu 2018 yılında yapıldığı tespit edilen ve bu nedenle de imar barışından yararlanamayan kaçak yapılar, polis ve belediyenin ilgili birimleri gözetiminde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay denetiminde yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Altınay, "Antalya'da buna benzer tüm yapıları yıkacağız. Sizin yapılara benzeyen, 2018 yılı içinde yapılan, kayıt belgesine başvuran hakkı olmadan belge alanların yapılarını kaldıracağız" dedi.