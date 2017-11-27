Döşemealtı’nda “Okula uyum süreci ve çocuklarda şiddet” semineri

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreşte Avrupa standartlarında eğitim verilmesi ve miniklerin geleceğe daha iyi hazırlanabilmesi için eğitim seminerleri düzenlenmeye başlandı. Çocukların ailelerine yönelik yapılan ilk seminerde “Okula uyum süreci ve çocuklarda şiddet” konusu işlendi.

Seminerde Psikolog Teslime Merve Öztürk, ailelere Çocukların okula başlarken temelde hissetmeleri gereken duygulardan bahsederek, miniklerin kaygıları olabileceğine dikkat çekti. Yabancı ve yeni bir ortamda kendini güvende hissetmek ve anne babası yanında olmasa dahi kendi başına yeterli olabileceğinin anlatılması gerektiğini söyleyen Öztürk, “Çok daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için öğretmen - veli işbirliği çok önemli. 3-6 yaş arasında çocuklar bu dönemi ne kadar sağlıklı geçirilebilirse yaşamın diğer dönemleri de bu denli sağlıklı olur. Bu yaş dönemi Egosantrik dediğimiz bir nevi ilk ergenlik dönemidir” diye konuştu.

Teknoloji çağında yetişen çocukların tablet, telefon ve bilgisayar gibi cihazları kullanma merakına değinen Öztürk, “Evet bu yaşta çocuklar teknoloji ile tanışıyorlar. Ancak ne izlediklerine ne yapacaklarına sizler karar vermelisiniz. Ağlıyor, sussun diye değil belli zamanlarda öğretici ve eğitici şeyler yapmaları için teknolojiyle tanıştırmalısınız” dedi.

Yine çocuklarda şiddet konusunda da velilerin merak ettikleri sorulara yanıt veren Psikolog Öztürk, “3-6 yaş arasında minikler Egosantrik dönemde oldukları için zaman zaman şiddete başvurabilirler. Düşünün bizler bile bu yaşta psikologa gittiğimizde önce geçmişinize inelim derler. İşte gidilen geçmiş bu yaş dönemidir. Evde kavga ediliyorsa, mutsuz bir ortam varsa çocuklar bundan etkilenebilir, bu ve benzeri birçok neden ve içerisinde bulundukları dönem nedeniyle şiddete başvurabilirken bu sadece fiziksel değil bazen de sözlü şiddet olabilir. Çocuklarımızı iyi takip etmemiz gerekmektedir.”