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30 Kasım 2017 09:32

Döşemealtında zeytin hasadı

Antalya’nın en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezi olan Döşemealtı ilçesinde hasatta sona yaklaşıldı.

Döşemealtında zeytin hasadı

30 Kasım 2017 09:32


Antalya’da zeytin ağaçlarının büyük çoğunluğunun ekili olduğu bahçeler ile kaplı, özel cins ürün veren ağaçların bulunduğu Döşemealtı ilçesinde 2 ay önce başlayan zeytin hasadında sona gelindi. Zeytin ağaçlarının çiçeklenme döneminde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle rekolte düşüşünün yaşandığı ilçede az olan ürünün veriminin yüksek olması ise üreticiyi sevindirdi. Salamura için toplanan zeytinler bugünlerde zeytin yağı sıkılmak için dalından toplanmaya devam ediyor. İlçede salamura zeytinin kilosu 4-5 liradan alıcı bulurken, yeni sıkılan zeytin yağının kilosu ise 20 liradan satışa çıkarıldı.


Ekşili Mahallesi’nde zeytin üretimi yapan Ramazan Yılmaz, yaklaşık 10 dönümlük alandaki zeytin ağaçlarında dolu nedeniyle verimin düşük olduğunu kaydetti.


Buna rağmen az olan zeytinin veriminin yüksek olduğunu dile getiren Yılmaz,” Zeytinyağı olması beklenen zeytinleri dallarında beklettik ve olgunlaştı. Kısa süre önce plastik kasa veya çuvallara toplayıp zeytinyağı fabrikasına götürdük.Fabrikada ayıklanıp temizlendikten sonra zeytinlerimiz yağa dönüştü.”dedi.




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