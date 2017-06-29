Döşemealtı’ndan Olimpiyatlara

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun düzenlediği Yol Bisikleti şampiyonalarında, Yıldız Bayanlar kategorisinde son iki yıl üst üste birinci olan Aslıhan Aygün, elde ettiği derecelerle Olimpiyatlara katılma hakkı kazandı. 16 Yaşında ki milli bisikletçi 5 yıldır bisiklet sporuyla uğraştığını söyledi.

Yıl boyunca Antrenör Yusuf Ezirgan nezaretinde çalışmalarını sürdüren Aslıhan Aygün, Olimpiyatlar öncesi Milli takım kampına katılmak üzere Karaman’a gitti. Milli takım kampı öncesi Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i ziyaret eden Aygün, kendisine verdiği destek nedeniyle Başkan Genç’e teşekkür ederek Olimpiyatlarda, Döşemealtı adına Milli takımı en iyi şekilde temsil edeceğinin sözünü verdi.

Gençlere imkan verildiğinde başarının da kendiliğinden geleceğini söyleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Biz gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz, Aslıhan Aygün bunun en güzel örneği olmuştur. Kısıtlı imkanlara rağmen katıldığı her müsabakadan derece ile dönen kulübümüzün sporcusu Aslıhan, gayretli, disiplinli ve inançlı çalışmasının neticesinde Avrupa Gençlik Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanmıştır. Bize bu gururu yaşatan genç kardeşimizi, Antrenörü Yusuf Ezirgan ve emeği geçen herkesi tebrik ederim” dedi.