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04 Ocak 2017 10:30

Döşemealtı’nın Başpehlivanları kış kampına girdi

Döşemealtı’nın Başpehlivanları kış kampına girdi

04 Ocak 2017 10:30

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Kulübü Güreş takımı 1 ay sürecek kış kampına girdi.
Antrenör Kemal Yıldız yönetimindeki Döşemealtı Belediyesi Başpehlivanları Orhan Okulu, Okan Acar, Serkan Serttürk, Ali Altun ve Ali Yanatma 2017 yılı Yağlı Pehlivan güreşlerine haftanın 6 günü kondisyon ağırlıklı antrenman yaparak devam ediyor. Yeşilbayır mahallesinde bulunan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Kulübü tesislerinde 1 ay sürecek kış kampına giren Başpehlivanlar yeni yılın ilk antrenmanına neşeli başladı. Döşemealtı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cevat Yanar pehlivanların antrenmanına 1 tepsi baklava getirerek sporculara ikram etti.
Geçtiğimiz yıl katıldığı güreşlerde 6 birincilik, 8 ikincilik ve 12 defa da üçüncülük kürsüsüne çıkarak Döşemealtı’nın adını yazdıran Başpehlivan Orhan Okulu’da antrenör Kemal Yıldız nezaretinde çalıştı. Kulüp Başkanı Cihan Sidel’in de izlediği antrenmanda Başpehlivanlar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayıp, bellerine bağladıkları ağırlıklarla koşarak devam etti. Sporcular daha sonra 5 kilo ağırlığındaki toplarla çalışırken şınav, mekik ve halata tırmanma ile kol kaslarının güçlenmesi için halat sallama antrenmanı yaptı. Yaklaşık 3 saat süren antrenman sonunda sporculara baklava ikram edildi.
Neşe içerisinde geçen antrenmanın ardından Güreşçiler hatıra fotoğrafı çektirdi. Antrenör Yıldız, kondisyon ağırlıklı Kış kampına başladıklarını söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl kulübümüz adına başarılı bir sezon geçirdik diyebiliriz. Ancak güreşte başarı Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşleriyle ölçülüyor. 2016 yılında talihsizlik yüzünden kaybettiğimiz kemeri bu yıl Antalya’ya getireceğiz. Sporcularımız son derece istekli ve her zamankinden daha azimli. Başta Orhan Okulu olmak üzere tüm Başpehlivanlarımız bu yıl Antalya ve Döşemealtı ilçemizin adını her yerde duyuracak" dedi.



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