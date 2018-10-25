Döşemealtı'nın kıl çadırı standında renkli görüntüler

Türkiye'nin yöresel ürünlerini tek bir çatı altında sergileyen YÖREX, kapılarını 9'uncu kez açtı. Döşemealtı Belediyesi de ziyaretçilere ilçenin zenginliği halı ve narını tanıtıp, Yörük kültürünün simgesi kıl çadırında ağırladı. Stand görevlilerinin yöresel halk dansları gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

“Sizin Oraların Nesi Meşhur?” sloganıyla 2010 yılında TOBB'un desteğiyle Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenmeye başlayan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) 9'uncu kez kapılarını açtı. Fuara bu yıl 72 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 485 kurum ve firma katıldı. 5 gün sürecek fuarı 200 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Yöresel Ürünler Fuarı'nda yerini alan Döşemealtı Belediyesinin standı yoğun ilgi gördü. Döşemealtı Belediyesi de ziyaretçilere ilçenin zenginliği halı ve narı tanıtıp, Yörük kültürünün simgesi kıl çadırında ağırladı. Halı tezgahında ve kıl çadırda bol bol fotoğraf çektiren fuar ziyaretçilerine pişi ve nar suyu ikram edildi.

Stand görevlilerinin yöresel halk dansları gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Gösteriyi telefonlarıyla kayıt altına alan fuar ziyaretçileri, zaman zaman halk dansları gösterisine eşlik etti. İlçenin değerlerini ve zenginliklerini tanıtmak için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Engin Murat Özdemir, standa gelen misafirleri karşılayıp, Döşemealtı ile ilgili bilgiler verdi.