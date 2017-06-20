Döşemealtı’nın Minik Pehlivanları Kırkpınar’a hazırlanıyor

Bu yıl katıldıkları 7 ayrı güreş organizasyonunda 31 madalya alan Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri Temmuz ayında yapılacak 656’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşlerine haftanın 7 günü yaptıkları ağır antrenman programıyla hazırlanıyor. Minik, teşvik, toz koparan, deste ve küçük orta boylarında mücadele eden Döşemealtı Belediyesi’nin minik pehlivanları rakiplerine meydan okuyor.

Madalya avcıları

Bu yıl Döşemealtı Belediyesi güreşlerinde 7, Kumluca’da 4, Demre’de 4, Denizli Kale’de 4, Muratpaşa Belediyesi güreşlerinde 4 ve son olarak Manisa Yunus Emre güreşlerinde 4 olmak üzere tam 31 madalya kazanan alt boylardaki güreşçiler Kırkpınar güreşlerin de de katıldıkları her kategoriden madalya alarak dönmeyi hedefliyor.

Kara: “Geleceğin başpehlivanlarını yetiştiriyoruz”

Antrenör Mustafa Kara haftanın 7 günü antrenman yaptıklarını söyleyerek, “3 gün yağlı antrenman, 1 gün minder, diğer 3 günde kondisyon ve kros ağırlıklı çalışma yapıyoruz. Orhan Okulu, İsmail Koç, Ali Altun, Serkan Serttürk gibi Başpehlivanların Döşemealtı Belediyesi güreş takımında olması ilçede yaşayan gençleri heyecanlandırdı. Takıma girebilmek için birçok minik bizlere başvuruyor. Kurduğumuz takımda geleceğin Başpehlivanları yetişecek. Şuana kadar aldıkları başarılar da bunun göstergesi” diye konuştu.