Döşemealtı’nın Pehlivanları 2018 yılı güreşlerine hızlı başladı

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başpehlivanları katıldıkları organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla Döşemealtı’nı gururlandırmaya devam ediyor. 2018 Yağlı Güreş sezonuna fırtına gibi başlayan Döşemealtı Belediyesi Başpehlivanları son 10 günde katıldıkları 6 farklı güreşte kürsüye ambargo koydu.

4 Mayıs tarihinde Balıkeser Sındırgı güreşlerinde Orhan Okulu 1’nci olurken 5 Mayıs İstanbul Kağıthane güreşlerinde üçüncülük kürsüsünde yerini aldı. 6 Mayıs tarihinde Tekirdağ Ergene güreşlerinde kürsüde Döşemealtı Belediyesinin iki güreşçisi yan yana yer aldı. Ergene’de Orhan Okulu birinci, Serkan Serttürk üçüncü oldu.

12 Mayıs tarihinde isi Döşemealtı Başpehlivanları iki farklı şehirde kol bağladı. Hüseyin Gümüşalan Balıkesir Burhaniye Güreşlerinde takım arkadaşı Orhan Okulu’yu finalde yenerek birinci olarak altın kemere uzanırken Okulu’da ikincilik kürsüsünde yerini aldı. Aynı gün Bursa Orhangazi güreşlerine katılan İsmail Koç’ta zirveyi kimseye kaptırmayarak birincilik kürsüsüne çıktı. Başpehlivanlardan Hüseyin Gümüşalan 13 Mayıs İzmit Gebze güreşlerinde üçüncü olarak derece yaptı.