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13 Ağustos 2018 15:48

DÖSİAD Başkanı Gencer: “Ekonomik sıkıntıları ihracatla aşabiliriz”

Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği (DÖSİAD) Başkanı Gültekin Gencer, ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntının ihracatla aşılabileceğini söyledi.

DÖSİAD Başkanı Gencer: “Ekonomik sıkıntıları ihracatla aşabiliriz”

13 Ağustos 2018 15:48


DÖSİAD’ın kuruluşundan bu yana yurtdışında yaptıkları iş forumları ile ihracatın artırılması için ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Gültekin Gencer, ortaya koydukları misyonun doğruluğunu bugün ekonomistlerin ısrarla altını çizdiğini söyledi.


Sanayi ürünlerini ihraç edemeyen ülkelerde dolar kuru sorunun her zaman yaşanacağını söyleyen DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, kuruluşlarından bu güne kadar bunu anlatmaya çalıştıklarını ve Antalya’nın pazar payını dış ülkelerde artırmak için ülke ülke dolaşıp iş forumları yaptıklarını kaydetti. Bugüne kadar 17 ülkede iş forumu yaptıklarının belirten Başkan Gencer, "Bu sayede Antalya’da üreten ve istihdam yaratan bir çok sanayicimiz dış pazarda ihracat fırsatı yakalamış bir çok ülkede bayilikler açarak Antalya’da ürettiklerini yurt dışında pazarlama fırsatı yakalamıştır" dedi.


İç piyasada rahatlatıcı önlemlerle birlikte ekonomik gelişmenin lokomotifi olan ihracat sektöründe de yaşanan sorunlara çözüm yolları aranması gerektiğini belirten işadamı Gencer, DÖSİAD olarak ihracat yapan bir çok Antalyalı sanayicinin sorunlarını çözmede yardımcı olduklarını, bunun için yapılan gezilerde büyük tecrübeler kazandıklarını vurguladı.




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