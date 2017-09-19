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19 Eylül 2017 17:32

DÖSİAD Romanya seferine çıkıyor

Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği(DÖSİAD), Romanya İş Forumu’nda Bakan ve iş dünyasının da katılacağı bir sempozyum düzenleyecek.

DÖSİAD Romanya seferine çıkıyor

19 Eylül 2017 17:32


Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği, Romanya’da sempozyum düzenleyecek. Yurt dışında gerçekleştirdikleri iş forumlarıyla öne çıkan DÖSİAD’lı işadamları, bu kez Romanya’nın başkenti Bükreş’te foruma imza atacak.


28-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak Bükreş İş Forumu içinde bir sempozyum da gerçekleştirilecek. 28 Eylül’deki sempozyuma Romanya Ticaret ve İş Geliştirme Bakanı İlan Laufer, Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mihai Daraban, TC Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, TC Bükreş Ticaret Müşaviri Mükerrem Aksoy, Romanya-Türk İşadamları Derneği Başkanı Murat Demiray, Romanya Otelciler Derneği Başkanı Calin İlie, Banka Transilvania Genel Müdürü Ömer Tetik ve DÖSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Gencer katılacak.


Çeşitli ziyaretler


Döşemealtılı işadamları, sempozyumun ardından ikili iş görüşmelerine katılacak. 29 Eylül’de ise Romanya Türk İşadamları Derneği, MÜSİAD Romanya Şubesi, Türkiye-Romanya Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Yatırım Derneği ziyaretleri gerçekleştirilecek.




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