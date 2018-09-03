DÖSİAD’tan ilkokul öğrencilerine 10 bin adet diş fırçası ve diş macunu

Kampanya kapsamında iş adamlarının katkılarıyla tedarik edilen 10 bin adet diş fırçası ve diş macununu Döşemealtı Kaymakamlığı’nda düzenlenen protokolle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Döşemealtı Sanayici Ve İşadamları Derneği (DÖSİAD) sosyal sorumluluk projesi kapsamında bölgede diş sağlığına dikkat çekmek için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında iş adamlarının katkılarıyla tedarik edilen 10 bin adet diş fırçası ve macunu ilköğretim çağında öğrenim gören öğrencilere dağıtılmak üzere önceki gün Kaymakamlıkta yapılan bir protokolle ilçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya’ya teslim edildi.

Protokol töreninde konuşan Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk , bölgenin en etkin sivil toplum kuruluşu olan DÖSİAD’ın çocukların diş sağlığı konusunda gösterdiği duyarlığa teşekkür ederek, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edilen diş fırçaları ve macunların bölgelerindeki ilköğretim okullarına ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

DÖSİAD başkanı Gültekin Gencer’de projenin daha kapsamlı olarak düşünüldüğünü üyeleri diş hekimi Hüseyin Yoldan başkanlığında başlatılan projede okullarda diş taraması yapılmasının da düşünüldüğünü ancak oda ile işbirliğinin sağlanamadığını belirtti. Gencer Döşemealtı için her zaman ellerinden geleni yapmak için kendisi ve DÖSİAD üyelerinin kararlı olduklarını söyledi.