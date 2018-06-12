Dosso Dossi kur ve turizm rüzgârını arkasına aldı

Bu yıl gelen 6 bin alıcı ile rekor ciroya imza atıyoruz. Ben bu yıl ülkemizin de hazır giyim ihracatında 19 milyar doların üzerine çıkarak rekor kıracağına inanıyorum” diye konuştu.

Özgün iş modeli kimliği ile tüm dünyada adından söz ettiren ve Türkiye’de düzenlenen en büyük moda ve fuar organizasyonu Dosso Dossi Fashion Show (DDFS), küresel ölçekte ses getirmeye devam ediyor.

Yargıtay tarafından özgünlüğü tescillenen organizasyonda ürün kategorisini 4’e çıkaran Dosso Dossi, kur ve turizm rüzgârını da arkasına alarak 75 milyon dolar ciroyla rekora koştu.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Antalya’da her yıl iki kez düzenledikleri organizasyonlarda nitelikli yerli üreticilerle 30’u aşkın ülkeden 5 bin alıcıyı buluşturduklarını hatırlattı. Hemen hepsi dünya ölçeğinde ses getiren organizasyonlar sayesinde yılda 100 milyon doların üzerinde ciroya ulaştıklarını bildiren Eraslan, ‘ilklerin yılı’ ilan ettikleri 2018’de yeni strateji doğrultusunda birbirinden iddialı atılımlar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Hikmet Eraslan, şöyle devam etti: "Yıllardır kadın giyime odaklanan Dosso Dossi olarak ilk hamlemizi ürün kategorimizi genişleterek yaptık. Geçen yıl çocuk giyimi eklediğimiz kategorilerimize yılbaşından itibaren erkek giyim ile ayakkabıyı da kattık. Dosso Dossi bünyesinde bir araya gelen ve 4 kategoride nitelikli üretim yapan yaklaşık 200 firmamız bulunuyor. Biz bu ürünleri 30’dan fazla ülke ve 200’ün üzerinde kentten gelen alıcılarla buluşturuyoruz.

İkinci stratejik hamlede Antalya ile özdeşleşen Dosso Dossi Fashion Show’u Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’ye taşıdık. Değişik nedenlerle Türkiye’ye gelme konusunda çekincesi olan alıcılara ulaşmak için geçen Mart ayında Antalya ile aynı konsepte hazırladığımız Dosso Dossi Fashion Show - Bakü’nün ilkini düzenledik. Böylece Türkiye’den bir ürünün dışında ilk kez bir iş modelini dünyaya ihraç etme onurunu elde ettik. Bu modeli önümüzdeki yıllarda Beyrut, Almatı gibi şehirlere de taşımayı hedefliyoruz.”

Dosso Dossi ilk 5 ayda yüzde 25 ciro artışı yakaladı

Hikmet Eraslan, Dosso Dossi’nin stratejik hamlelerinin yanı sıra 2018’de oluşan cazip ortamın da ellerini rahatlattığının altını çizdi. Yılın ilk 5 ayında yüzde 25’lik ciro artışı elde ettiklerini ifade eden Eraslan, şöyle devam etti:

“Hazır giyim ihracatçısı için bu yıl iki önemli gelişme oldu. Birincisi turizmin şahlanması. Turist sayısında yüzde 30’lara varan artış, hazır giyim ihracatını ve perakendeyi de canlandırdı. İkinci konu ise döviz kurlarının yükselmesi. Kurun yukarı çıkması ile birlikte sektör fiyat avantajı elde etti ve daha önce Çin ve İtalya’ya giden müşteri Türkiye’ye döndü. Antalya’da daha önce 5 bin alıcı ağırlarken sayı ilk kez 6 bine yaklaştı. Çünkü kur avantajı hazır giyim sektörümüz için ciddi bir cazibe ortamı oluşturdu. Katılımcı sayısındaki artış, kurun sağladığı avantajlar ile Antalya’da bu sezon ciromuz 75 milyon doların üzerine çıkacak.

Öte yandan, ülkemiz de hazır giyimde iyi bir rüzgâr yakaladı. İlk 5 ayda yüzde 9,8 artan hazır giyim ihracatının yıl sonunda 19 milyar doların üzerine çıkarak rekor kıracağına inanıyorum.”

Türk moda endüstrisinin ucuz ürün ile gidecek yolu kalmadı

Moda endüstrisinin farklı bir yere doğru evrildiğini hatırlatan Hikmet Eraslan, Türkiye’nin iddiasını sürdürebilmesi için yeni dönemin kodlarını çok iyi çözmesi gerektiğinin altını çizdi. Üretimde tasarımın ve inovasyonun öne çıktığı bir sürece girildiğini anlatan Eraslan, sözlerini şöyle noktaladı:

“Türkiye olarak moda endüstrisinde ucuz ürün ile gidecek yolumuz kalmadı. Bizim yüksek katma değerli üretime yönelmemiz gerekiyor. Dosso Dossi olarak yıllardır bu konuda da sektöre öncülük ediyoruz. Hazır giyim ihracatında ortalama kilogram birim fiyatı 20 dolarlarda bulunuyor. Dosso Dossi Fashion Show’da ise bu rakam Türkiye ortalamasının üç katına yaklaşarak 55 - 60 dolarlar civarında seyrediyor.”