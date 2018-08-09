Dövizdeki artış, iç turizmi hareketlendirdi

Kurban Bayramı’nın 9 gün tatil olmasıyla birlikte büyük hareketlilik beklenen Antalya turizminde yüzde 100 oranında doluluk bekleniyor. Tatilcilerin 9 günlük bayram tatilinde Antalya Bölgesi’ni tercih ettiğini dile getiren TÜRSAB Batı Antalya Yöre Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Perçin, bölge seyahat acenteleri olarak bayrama hazır olduklarını söyledi. Yoğun geçmesi beklenen tatil sürecince bölge sınırları içerisinde yapılacak olan otobüslü turlar ile ilgili denetimlerin de hız kazanacağı belirtildi.

9 günlük bayram tatili turizme adeta doping etkisi yaptı

Uzun tatilin turizme olan etkisini dile getiren Başkan Perçin, "9 günlük bayram tatili turizme adeta doping etkisi yaptı. Batı Antalya Yöresi olarak bayrama hazırız. Bölgemizde yer alan seyahat acentelerimizle birlikte tatilcilere güzel bir tatil yapmaları adına üzerimize düşen görevi yapacağız. Tatilcilerden ricamız tatillerini otellerinde yaparken ayrıca bölgemizin tarihi ve doğal güzelliklerini de gezmeleri ve yaşamaları olacaktır. Bölgemiz hem tarih hem de doğal güzellikleri unutulmazları yaşatacak bir yere sahiptir" dedi.

"Dövizdeki artış yerli turisti iç pazara yöneltti"

Doluluk oranlarının yüzde 100’leri bulacağını vurgulayan Perçin, "Özellikle Batı Akdeniz olarak biz doluyuz. Bayram sorasında da doluluk oranları üst seviyede. İç turizmde okullar açılıncaya kadar hareketli bir dönem yaşayacağız. Bunda en büyük faktörde döviz kurlarının artması, tatillerini Avrupa olarak belirleyen çok sayıda yerli turistin bundan vazgeçerek rotasını Akdeniz ve Egeye çevirdi. Bu yüzden Eylül sonuna kadar hareketli bir dönem yaşayacağız" şeklinde konuştu

"Tur yapma yetkisi sadece TÜRSAB belgeli üye seyahat acentelerine aittir"

Tatilcilere uyarılarda da bulunan Başkan Perçin, kaçak turlara dikkat edilmesi gerektiğini de dile getirirken, "Kemer’den Kaş’a kadar uzanan bölgede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradan tatilcilere seslenirken, acente belgesi olmayan kişi ve kişilerden asla tur satın almamalarını ve bu konuda sıkıntı yaşamamalarını istiyoruz. Tur yapma yetkisinin sadece TÜRSAB belgeli üye seyahat acentelerinin olduğunu hatırlatmak istiyoruz” diye konuştu.