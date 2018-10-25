Dr. Şükrü Vural Slovakya Cumhuriyeti'nin en iyi fahri konsolosu seçildi

Şükrü Vural, şeref madalyasıyla ödüllendirildi.

Slovakya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, her yıl dünyadaki 189 Slovakya Fahri Konsolosu arasında bir değerlendirme yapıldığını, bu yılki değerlendirme sonucunda Antalya Fahri Konsolosu Dr. Şükrü Vural'ın göstermiş olduğu faaliyetlerle yılın fahri konsolosu olmaya hak kazandığını söyledi.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da dünya genelindeki fahri konsolosların büyük bölümünün hazır bulunduğu törende Dr. Şükrü Vural'a onur belgesi ve şeref madalyası Slovakya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak tarafından takdim edilirken törene katılan Slovakya Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Andrej Kiska da Vural'ı kutladı.