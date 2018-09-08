Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 14:11

Drone hırsızı 2 yıl sonra yakalandı

Antalya’da park halindeki otomobilden çalınan drone ve ekipmanları 2 yıl sonra bulunup, sahibine teslim edildi.

Drone hırsızı 2 yıl sonra yakalandı

08 Eylül 2018 14:11


Edinilen bilgiye göre, 12.11.2016 tarihinde Levent U.’nun Meltem Mahallesi Basın Sitesi önünde park halindeki otomobilinden drone ve ekipmanları çalındı. Levent Uzunsakal’ın başvurusu ile uzun süredir araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri marka ve modeli belirli olan dronenin bir internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldığını tespit etti. Satıcılarla, müşteri gibi iletişime geçen polis, M.Y., H.D. ve H.A.’yı gözaltına aldı, drone ve ekipmanları Levent Uzunsakal’a teslim edildi. M.Y. ve H.A. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.D. adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç