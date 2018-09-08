Drone hırsızı 2 yıl sonra yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 12.11.2016 tarihinde Levent U.’nun Meltem Mahallesi Basın Sitesi önünde park halindeki otomobilinden drone ve ekipmanları çalındı. Levent Uzunsakal’ın başvurusu ile uzun süredir araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri marka ve modeli belirli olan dronenin bir internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldığını tespit etti. Satıcılarla, müşteri gibi iletişime geçen polis, M.Y., H.D. ve H.A.’yı gözaltına aldı, drone ve ekipmanları Levent Uzunsakal’a teslim edildi. M.Y. ve H.A. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.D. adliyeye sevk edildi.