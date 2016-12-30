DSİ Engelliler için uygun hale getirildi

Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürlüğü engeli vatandaşlara uygun hale getirildi.

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü idari binası ve bağlı alanlar engelli vatandaşların rahat kullanabilmeleri için uygun hale getirildi. DSİ Antalya Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, “Türkiye’de 2,5 milyon bedensel engelli vatandaşımız var ve hepimiz birer engelli adayıyız. Yapılan bu hizmetlerle engelliler için hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. DSİ yatırımda olduğu gibi sosyal alanda da öncü bir kuruluş olmayı sürdürmektedir. İlgili yasa kapsamında Bölge Müdürlüğümüz idari binasına 5 duraklı bir asansör, idari binamızın girişi, yemekhane ve misafirhane girişine rampalar ile her katta bir engelli tuvaleti yapılmıştır. Yapılan imalatların tümü standartlara uygun olarak yapılmıştır. İnşallah bundan sonra engelli vatandaşlarımız ve çalışanlarımız fazla sıkıntı çekmeden istedikleri işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebileceklerdir” dedi.