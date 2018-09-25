DTO Antalya Şubesi Meclis Toplantısı

DTO Antalya Şubesi'nin 07. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, aylık faaliyetler hakkında Meclisi bilgilendirdi. Çetin, yaptıkları çalışmalar ile Antalya denizcilik sektörünün gelişmesi ve sorunların çözülmesi adına çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ticari su sporları işletmelerinin önemli bir sorun oluşturacak olan yeni tekne tipi düzenlemesinin eski sistem olarak devam etmesi konusunun onaylandığını hatırlatan Çetin, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Genel Müdürü Okay Kılıç'ı makamında ziyaret etmiştik. Ticari su sporları işletmelerinin önemli bir sorun oluşturacak olan yeni tekne tipi düzenlemesinin eski sistem olarak devam etmesi konusunun onayını aldık. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında, sektörel sorunlarımızı dinleyip, taleplerimizi olumlu karşılayan ve tam anlamıyla iş birliği içinde çalışacağımızı dile getiren Kılıç ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca, kendilerinin de katılacağı Ekim ayı içerisinde Antalya'da düzenleyeceğimiz “Deniz Turizmi Araçları” konulu sektörel değerlendirme toplantısının yapılması konusunda da karşılıklı görüş birliğine vardık” dedi.

DTO Antalya Şubesine yaptığı katkılarından dolayı Meclis Üyesi Özgür Sert'e Ahmet Çetin tarafından plaket takdim edildi. Toplantıya ayrıca, Kemer Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olan ve aynı zamanda Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu (ICOMOS ICUCH) Genel Sekreteri görevini yürüten Doç. Dr. Hakan Öniz'de katılırken önümüzdeki günlerde Kemer'de düzenlenecek olan “Kemer Deniz Bilimleri Haftası” konusunda meclisi bilgilendirdi.