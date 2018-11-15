DTO Antalya Şubesi'nden etkinliklere destek

DTO Antalya Şubesi'nin desteklediği ve Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü ve S.Ü. Sualtı Araştırmaları Merkezi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Sualtı Federasyonu, UNESCO UniTwin Sualtı Arkeolojisi Ağı, KEMİAD ( Kemer İşadamları Derneği ), ICOMOS ICUCH, Divers Alert Network Europe, CMAS - Dünya Sualtı Sporları Federasyonu ve Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfının birlikte organize ettiği Kemer Deniz Bilimleri Haftası 15-18 Kasım 2018 tarihleri arasında Kemer Kiriş Limra Otel'de gerçekleştirilecek.

Etkinliklerde, 11.Uluslararası Sualtı Araştırmaları Sempozyumu (15 Kasım 2018), 21. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (16-17 Kasım 2018), DAN Divers Day (17 Kasım 2018) ve TSSF Sualtı Kültür Mirası Eğitmen Eğitimi Programı (18 Kasım 2018) şeklinde olacak. TSSF Sualtı Kültür Mirası Eğitmen Eğitimi Programında, TSSF tarafından UNESCO ve Kültür Bakanlığı desteğiyle hazırlanmış olan "Sualtı Kültür Mirasının Korunması" isimli kitap çerçevesinde hazırlanan eğitim programı da bu konuda dünyada ilk kez ülkemizde uygulanacak.

Deniz araçları Tanımları konulu Toplantı

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi ev sahipliğinde Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç, ilgili Liman Başkanları ve sektör Temsilcilerinin katılımları ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonunda, deniz turizmi sektöründe faaliyet gösteren Deniz araçları tanımları konulu bir toplantı düzenlenecek.

ICOMOS ICUCH Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, “Almanya, Mozambik, Gürcistan Rusya, Polonya, İran, KKTC, İtalya gibi ülkelerden de katılımla 100'ü aşkın Bilim adamı Kemer'e geldi. Toplantılarda Dünyanın denizlerinden bilimsel çalışmalar paylaşılıyor. Ayrıca Skype ile UNESCO ve ICOMOS yöneticilerine bağlanılacak” dedi.

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin de, “Yoğun bir gündem ile denizci millet, denizci ülke vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hafta içerisinde Kemer'de Deniz Bilimler Haftası'na gereken desteğimizi verirken yine şubemiz ev sahipliğinde büyük bir sorun teşkil eden deniz turizmi sektöründe faaliyet gösteren Deniz araçları tanımları konulu bir toplantıya ev sahipliği yapacağız” diye konuştu.