DTO Başkanı Çetin: “Üyelerimizin Aktif Katılımlarına İmkân Sağlıyoruz”

Olağan Meclis toplantısında, “Üyelerimizin aktif katılımlarına imkân sağlıyoruz” dedi.

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi, 06.Olağan Meclis toplantısı Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Yönetim Kurulu Üyesi Varol Çakır’a, Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes ve Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin tarafından 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı etkinliklerine sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür plaketi verildi.

Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Meclis toplantısında yapılan çalışmalar hakkında meclisi bilgilendirdi.

Ahmet Çetin Meclis ve Komisyon toplantıları dışında üyeler ile her fırsatta bir araya gelerek mevcut ve karşılaşacak sorunlar konusunda en uygun eylem planlarını birlikte belirlemeye çalıştıklarını söyledi. Çetin, “Şube İhtisas komisyonlarımızın düzenli ve verimli çalışması oldukça önemli. Üyelerimizin aktif katılımlarına imkân sağlıyoruz. Yerel yönetimler, ilgili kamu otoriteleriyle her türlü diyalog kanallarını sonuna kadar açık tutuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’i ziyaret etmiştik. Kendisi bizler ile çok yakından ilgilendi. Tüm sorunlarımızda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yanımızda olacaklarını ilettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ekim ayında Başkanımızın ve Valimizin de katılımı ile tüm üyelerimiz ile bir araya gelmeyi planlıyoruz” dedi.

“Sürdürülebilir deniz turizminin önemi”

Sürdürülebilir deniz turizmi için kapasite kullanımlarının hesaplanmasının önemli olduğunu da söyleyen Ahmet Çetin, “Bu maksatla ilgili bakanlıklar çerçevesinde girişimlerimiz var. Kurvaziyer turizminde Antalya yakaladığı ivmeyi maalesef kaybetmiştir. Katma değeri yüksek olan Kurvaziyer turizmin hak ettiği seviyeye ulaşması için gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Su sporları işletmelerinin yer kiralamaları ve belgelendirme işlemleriyle ilgili sıkıntılarına da çözüm üretmek için çalışmalarımız sürüyor.”

“Tur teknelerinin en önemli sorunu çekek ve bakım onarım yerlerinin arttırılmasıdır”

Başkan Ahmet Çetin, Manavgat yat yapım çekik yerlerinin kısa sürede hayata geçirilmesinin de bölge için çok önemli olduğunu ifade ederek “Ticari yatlar ve günü birlik tur teknelerinin en önemli sorunu çekek ve bakım onarım yerlerinin arttırılmasıdır. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor” dedi.

“Kemer Su Altı Heykel Müzesi için hazırlanan görsellerin suya indirilmesi”

Kemer’in sualtı zenginliklerini geliştirmek ve dalış turizmine destek olmak amacıyla Kemer Su Altı Heykel Müzesi için hazırlanan görsellerin suya indirildiğini kaydeden Çetin, Kemer Su Altı Heykel Müzesi’nin Kemer ve bölge turizmine büyük katkı sağlayacağını da dile getirdi.