DTO’dan Alanya’ya teşekkür ziyareti

Antalya DTO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Çetin ve Hanifi Demirkıran Alanya’da ziyaretlerde bulundular. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan’ı makamlarında ziyaret eden DTO Antalya yönetimi sektörle ilgili sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Ziyaretlerde Başkan Çetin ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dilenirken, ikili iş birliğinin önemi ön plana çıktı. Nezaket ziyaretlerinde Alanya Limanının kullanımı, yolcu alma yolcu transferi hakkında uyulması gereken kurallar ve yaşanan sıkıntıların çözümü hakkında bilgiler verildi.

DTO Başkanı Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra Alanyada’ki üyelerle bir araya gelerek sorunları dinlediler ve çözüm öneriler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Alanya’da denizcilerin yatlarına konuk olan Başkan Ahmet Çetin, denizcilerin sorunlarına çözüm bulmak için göreve geldiklerini ve var olan var olan sorunlara da çözüm üretmeye devam ettiklerini söyledi. Ahmet Çetin, “Ben denizciyim. Bir denizcinin sorunu varsa, o benim sorunumdur. Sizlerden gelecek her türlü görüş ve öneriye açığız. Denizcilerin sorununu, bir denizci olarak çözmek benin asıl görevim. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte her zaman emrinizdeyiz” dedi.