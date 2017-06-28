Düden Katlı Kavşak çalışmaları hızla ilerliyor

Başkan Menderes Türel’in incelemelerde bulunduğu 3 katlı kavşak kademe kademe ulaşıma açılacak.

Tünel inşaatı, yol ve altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğü Düden Katlı Kavşak projesinin iskeleti ortaya çıkmaya başladı. Antalya’nın ilk 3 katlı kavşak projesi olan ve Antalya trafiğine köklü çözüm getirmesi amacıyla başlatılan Düden Katlı Kavşağı’nda Ağustos ayı sonunda kademeli olarak ulaşım sağlanmaya başlanacak. Ağustos ayı sonunda Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nden gelen sürücülerin Varsak’a, Sakarya Bulvarı’ndan gelenlerinse yine Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’ne geçişi sağlanabilecek.

Deplase çalışmaları tamamlandı

Tünellerin betonarme imalatı hızla ilerken, alt yapı çalışmaları da yapılıyor. Yeşilırmak Caddesi’nin doğu ve batı yakasındaki menfez çalışmaları kapsamında 800’lük atık ve içme suyu hatlarının deplasesi tamamladı. Yeşilırmak-Sakarya kavşaklarının kesişiminde yoğunlaşan kazı çalışmalarında 23 metre derinliğe inildi.

Kesintisiz ulaşım

Yaklaşık 45 milyon lira bedelli proje tamamlandığında Gazi Bulvarı üzerinde Kızılırmak, Yeşilırmak caddeleri geçişi yani Kepez Belediyesi önündeki geçiş, yer altından kesintisiz sağlanmış olacak. Mevlana Kavşağı’ndan gelip Varsak’a doğru giden araçlar Düden Kavşağı’na gelmeden tünele girerek, Kepez Belediyesi’nin önü de dahil Sakarya Bulvarı’na kadar yeraltından geçecek. İster Sakarya Bulvarı’na doğru, ister Varsak istikametine doğru yeraltından çıkış yapılacak.