Düdenbaşı mahallesi, ’Demirgül’ olacak

Meclis, talebi uygun bulursa Düdenbaşı Mahallesi’nin ismi ‘Demirgül’ olarak değiştirilecek.

Antalya’nın Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı’nın kuzeyinde yer alan Düdenbaşı Mahallesi’nin yaşayanları, mahallenin isminin değiştirilmesi için belediyeye başvurdu. Mahalle sakinleri, Düdenbaşı isminin başka bir yeri çağrıştırmasından ve bölgenin ‘Demirgül’ olarak bilinmesinden dolayı mahallenin isminin değiştirilmesini istediler. Mahallenin isminin Demirgül olması için de 650 imza toplandı. Muhtar Mustafa Yorgancı, 650 imza ile birlikte isim değişikliği talebinin yazılı olduğu dilekçeyi belediye sundu. Belediye yönetimi de mahallenin talebini, AK Parti, MHP ve CHP grup başkanlarının imzaladığı önerge ile meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısının gündemine aldı. Görüşülen isim değişikliği talebi, değerlendirilmesi için oy birliği ile İsim Tespit Komisyonuna havale edildi.

İsim değişikliği komisyonda

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Düdenbaşı Mahallesi’nin isminin ‘Demirgül’ olması talebiyle ilgili şunları söyledi: “Düdenbaşı olarak isimlendirilen mahalle, aslında çağrışım olarak daha farklı bir yeri işaret etmesi kafa karışıklığına neden oluyordu. Düdenbaşı Mahallesine halk arasında Demirgül deniliyor. Adres tariflerinde, toplu ulaşım araçlarının levhalarında Demirgül ismi kullanılıyor. Muhtar Mustafa Yorgancı, Düdenbaşı isminin Demirgül ismi ile değiştirilmesi için bizden ricada bulundu. Mahallenin anılan adıyla isimlendirilmesini istedi. Bu istek Belediye olarak bizce de uygundu. Mahalleliden yoğun bir talep gelirse isim değişikliğini yapacağımızı kendisine söylemiştik. Muhtar, isim değişikliği için 650 adet imza topladı. İmza dosyasını bir dilekçe ile belediyemize sundular. Bu teklifi bir önerge ile meclis gündemine aldık. Konu, İsim Tespit Komisyonuna havale edildi. Meclis uygun görürse isim değişikliğini yapacağız.” Bölgede 1980’lerde kurulan Demirgül Konut Yapı Kooperatifinden dolayı mahalle, halk arasında ‘Demirgül’ ismiyle anılıyor.