Düğün Turizmi Forumu Antalya’da başladı

Belek Bölgesinde düzenlenen Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu’nun açılışına Vali Münir Karaloğlu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İl Turizm Müdürü İbrahim Acar, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve 300 organizasyon temsilcisi katıldı.

Toplantıda Vali Münir Karaloğlu, Antalya’nın Türkiye’nin misafir odası, Akdeniz’in incisi, dünyada en çok bilinen turizm destinasyonlarından biri olduğunu ifade etti.

Akdeniz’e yaklaşık 650 kilometre sahili olan Antalya’nın sahil boyunca 404 beş yıldızlı oteli ve tatil köyü, yaklaşık 900 bin yatak kapasitesi, 200 mavi bayraklı plajı olduğunu belirten Karaloğlu, “Antalya’nın toplantı, kongre, fuar ve düğün konusunda geçmiş dönemde çok büyük tecrübesi var. Antalya G-20 Zirve’sini, NATO Dış İşleri Toplantısını ve EXPO 2016‘yı başarılı bir şekilde düzenledi. Ayrıca Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, Runatolia Maratonu gibi dünya çapında ki spor organizasyonlarını yaptı. Antalya’da bu organizasyonları yapabilecek kapasitemiz ve tecrübemiz var” dedi.

Kentin aynı zamanda ciddi bir tarihi zenginliği bulunduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, forumun yapıldığı otele 30 kilometrelik çapta en az 5-6 antik şehir ve antik tiyatroyu gezme imkânı bulunduğunu dile getirdi.

2018’i Perge Yılı ilan ettiklerini hatırlatan Vali Karaloğlu, "Perge Antik Kenti şu anda bulunduğunuz otele 15 kilometre uzakta. Bu salonda bulunan bütün dostlarımızı Antalya’dan ayrılmadan önce Perge’yi görmelerini arzu ediyorum" diye konuştu.