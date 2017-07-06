Duman avcıları görev başında

Manavgat, Sivri, Kartallık, Kocatepe, Türkbeleni, Gülen ve Gelintepesi ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Göğü, Alıç, Karadağ, Dünektepe ve Sülementepe olmak üzere ormanlık alanlara hakim toplam 11 ayrı noktada bulunan gözetleme kulelerinde görev yapan orman işçileri, Manavgat’ta yaşanabilecek orman yangınlarının erken fark edilmesi için gözlerini kırpmadan çevreyi gözetliyor.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Sivri Gözetleme Kulesinde görev yapan 3’ü kuleci 4’ü yangın müdahale arazöz ekibi olmak üzere 7 orman işçisi en küçük bir dumanda anında telsiz ile merkezi bilgilendiriyor. Kule görevlileri, kulede bulunan arazözle de yangına ilk müdahaleyi yapmak üzere anında yangın yerine hareket ediyor.

Kule görevlisi olarak görev yapan 28 yıllık orman işçisi Ali Okudan, Sivri Kulesinde Ahmet Yıldız, İdris Bal, Numan Şen, Yücel Tuncer, Fatih Nur ve Ramazan Fakir ile nöbetleşe olarak görev yaptıklarını söyledi. Okudan, "Yangın mevsimi olarak kabul edilen 6 ay boyunca görev ve sorumluluğumuzun bilinciyle görevimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz. Kulede görevli arkadaşlarımla birlikte dönüşümlü olarak orman alanlarını izliyoruz. Ormanlık alanlarda en küçük bir duman görmemiz durumunda anında telsizle merkez kuleye bildirerek dumanın görüldüğü yere en yakın yangın müdahale ekiplerinin yangın bölgesine yönlendirilmesini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.