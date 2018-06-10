‘Duman Uygulaması’ ile aranan 10 kişi yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nce, tüm ilçelerde eş zamanlı olarak ‘Duman Uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulamada toplam 20 noktada, 80 ekip, 24 amir ve 173 polis memuru olmak üzere toplam 197 personel görev aldı. Uygulamada 1 bin 705 kişi sorgulandı, aranan 10 şahıs gözaltına alınırken, yoklama-bakayası bulunan 5 şahıs tespit edildi. 724 aracın sorgulandığı uygulamada, 62 araca toplam 51 bin 750 lira para cezası kesildi. Öte yandan, 7 araç trafikten men alırken, 1 ruhsatsız tabanca ile 7 mermi ele geçirildi.