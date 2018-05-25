Dünya Bankası Kuruluşu IFC’den Antalya’ya Hazine garantisiz kredi

Etap Raylı Sistem Projesi için 140 milyon avro finansman sağladı. IFC Antalya Büyükşehir Belediyesi ile olan bu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti bir video filmiyle dünyaya duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dev bütçeli projeleri bir bir hayata geçirerek uluslararası kurum ve kuruluşların dikkatini çekiyor. ‘Konyaaltı Sahil ve Yaşam Alanı, Tünektepe, Boğaçayı,Kruvaziyer, Liman, Güneş Santralleri, Katı Atıktan Elektrik’ üretimi gibi projelerle kent ekonomisini canlandırarak, on binlerce kişinin istihdam edilmesine vesile olurken, refah seviyesinin yükselmesine de önemli katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, yüzde 90’ın üzerinde olan bütçe gerçekleşmesi, mali politikaları ve para yönetimi ile Antalya’nın değerine değer katarken bu başarılarını başta Dünya Bankası olmak üzere birçok uluslararası finans kuruluşu yakından takip ediyor.

IFC memnuniyetini dünyaya duyurdu

Varsak-Zerdalilik arasındaki 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nin finansmanını sağlayan Uluslararası Finans Kurumu, teminat almadan ve Hazine garantisi istemeden 3. Etap Raylı Sistem Projesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne kredi verdi. IFC bu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti 2 dakikalık video filmiyle dünyaya duyurdu. Dünya Banka kuruluşu IFC’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda Antalya’dan ve yatırımlardan övgüyle söz ediliyor.

Antalya Türkiye’nin en hızlı büyüyen şehri

Merkezi Washington’da bulunan Dünya Bankası’nın kredi kuruluşu olan Uluslararası Finans Kurumu’nun, 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı bu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti anlattığı videoda; “Dünya’daki bazı şehirler hızlı büyür. Türkiye’nin turizm başkenti Antalya da bunlardan biri ama bu kötü bir şey değil. Kentin hızla büyümesi Antalya’da yaşayanlar için daha fazla ekonomik imkânlar sunuyor.” ifadelerine yer veriliyor. Antalya’daki hızlı büyümenin ve kentleşmenin trafikte oluşturduğu yoğunluğun ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hataya geçirdiği tramvay hatları ile çözüme kavuşturulduğu vurgulanıyor.

Türel: “Antalya’da yapılacak birçok proje var”

IFC tarafından hazırlanan videoda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in de açıklamaları yer aldı. New York, Londra, Paris gibi dünyanın bütün büyük şehirlerinde trafiğin önemli bir problem olduğuna işaret eden Türel’in “Metropollerde trafik sorununun çözümünün birinci önceliği toplu ulaşımın cazip hale getirilmesidir. Biz belediyecilikte şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Antalya’da yapılacak birçok proje var” açıklaması yer alıyor.

IFC önemli bir danışmanlık hizmeti de verdi

Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Caner Şahinkara da görüşlerini “ICF Büyükşehir Belediyesi’ne yalnızca finansman desteği sağlamakla kalmadı, mevcut hatların ve yeni yapacak olduğumuz hattın güvenlik derecesini en üst dereceye çıkartmak, çevresel etkilerini en olumlu hale getirmek, yeni yapacak olduğumuz projede de bize önemli bir danışmanlık hizmeti de vermiş oldu” sözleriyle anlatıyor.

IFC finans kuruluşlarına örnek oldu

Ekonominin güvene dayalı olduğu ilkesinden hareketle Türkiye ve Antalya Büyükşehir Belediyesine olan güvenini sağladığı kredi ile gösteren IFC’nin, son dönemde döviz üzerinde manipülasyonlar yapılırken ülkemiz ekonomisini güvenli görerek yaptığı kredi anlaşması ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği video diğer finans kuruluşlarına da örnek oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Alınan bu kredi ülkemize olan güvenin bir sonucudur. Son dönemde döviz üzerinde manipülasyonlar yapılırken, IFC ülkemizin üretim, yatırım, büyüme ve istihdam gücüne olan inancını hazırladıkları videoyla sosyal medya ve diğer mecralarda dünyaya ilan etti” dedi.