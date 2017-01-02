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02 Ocak 2017 16:16

Dünya Dilleri Kütüphanesine 26 dilde 26 Kur’an-ı Kerim

Dünya Dilleri Kütüphanesine 26 dilde 26 Kur’an-ı Kerim

02 Ocak 2017 16:16

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde oluşturulan Dünya Dilleri Kütüphanesi’ne Diyanet İşleri Başkanlığı 26 dilde 26 adet Kur’an-ı Kerim gönderdi.
Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde oluşturulan ve geçtiğimiz ay içerisinde açılışı yapılan Dünya Dilleri Kütüphanesi zenginleşmeye devam ediyor. Kütüphaneye son olarak yabancı misafirlerin Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlayabilmeleri için çeşitli dillerde Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
Manavgat Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, “Dünya dilleri kütüphanemiz de kullanılmak üzere diyanet işleri başkanlığımızdan 26 adet Kur’an’ı Kerim gönderildi. Manavgat müftülüğünün katkıları ile diyanet işleri başkanlığımız tarafından gönderilen Kur’an’ı Kerim ve dini kitaplar dünya dilleri kütüphanemizde kullanılmaya başlanmıştır.
26 dilde 26 Kur’an’ı Kerim’in gelmesi ile kütüphanemizde 26 farklı dilde kitaba ulaşmış bulunmaktayız. Dinimizi öğrenmek isteyen yerleşik yabancıları kütüphanemize davet ediyoruz. Gelip kendi dillerinde diyanet işleri Başkanlığının güvencesinde yüce dinimizi kaynağından öğrenebilirler. Diyanet işleri başkanlığımıza, sayın müftümüze göstermiş oldukları ilgiden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.



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