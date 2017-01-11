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11 Ocak 2017 18:04

Dünya dilleri Kütüphanesi’ne Japonca kitap

Dünya dilleri Kütüphanesi’ne Japonca kitap

11 Ocak 2017 18:04

Antalya’nın Manavgat ilçe Halk Kütüphanesi bünyesinde oluşturulan Dünya Dilleri Kütüphanesine Japonca 369 adet kitap bağışlandı.
Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde oluşturulan Dünya Dilleri Kütüphanesi her geçen gün zenginleşiyor. Manavgat’ta yaşayan yerleşik bir Japon vatandaşı Dünya Dilleri Kütüphanesine 369 adet Japonca kitap hediye etti. Japonca kitapların katılımıyla kütüphanedeki kitap çeşitliliğinin arttığına dikkat çeken ilçe halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, “Dünya dilleri kütüphanemizi ziyaret edip kitap alan yabancılarımız her geçen gün artmaktadır. Kütüphanenin sosyal medya üzerinden yazışarak tanıtıldığını dile getiren yabancılar kütüphanenin varlığından oldukça memnunlar. Açıldığı günden beri yaklaşık 50 adat kitabı okunmak üzere ödünç veren Dünya dilleri kütüphanemizden gelecek günlerde daha fazla yabancının yararlanacağını tahmin etmekteyiz. Japonca kitapları gönderen Japon hanımefendiye sonsuz teşekkürler” dedi.



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