Dünya Kupası finali Muratpaşa’da

Muratpaşa Belediyesi tarafından hizmete açılan Süleyman Erol Yüzme Havuzu, Temmuz’da gerçekleştirilen Senkronize Yüzme Şampiyonası’nın ardından bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ve Muratpaşa Belediyesi’nin sponsorluğunda 2017 Paletli Yüzme CMAS Dünya Kupası Golden Finali Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek. 21 Ekim Perşembe, kayıtlar ve antrenmanlarla başlayacak final müsabakaları Cuma, saat 09.00’da düzenlenecek seremoniyle başlayacak. Final karşılaşmalarında ilk 2 gün senior ve junior kategorilerinde 50 metreden 800 metreye yarışmalar gerçekleştirilecek.

Finalin sün günü 24 Eylül Pazar da ise 4 bin metre açık deniz yarışmaları yapılacak. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde yarışlar Konserve koyundan start alacak.