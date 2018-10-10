Dünya yaş meyve sebze sektörünün gözü Antalya'da

Tarım ve turizm sektörlerinin Başkenti Antalya'da 17-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Yaş Meyve Sebze, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı'nda ''İnterfresh'' geri sayım başladı.

AntExpo A.Ş Yönetici Ortağı Uğur Fora, Antalya'da ilk kez düzenlenecek olan İnterfresh Fuarı ile Türkiye'nin 2016 yılı rakamlarına göre, 110 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip dünya yaş meyve sebze pazar payını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin 2018 yılı 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, değerde yüzde 17 artış ile 1 milyar 542 milyon 279 bin 137 dolar ihracat gerçekleştiğini anımsatan Fora, "Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatını 2-3 kat daha artırma arzusundayız. Türkiye'nin bu potansiyeli var. Düzenlediğimiz fuarlar buna katkı yapacak" dedi.

500'den fazla alım heyeti fuara katılacak

Hem üretim hem de ihracatı artırmak, dünyada tarım sektöründe gelişen teknolojileri, üretim biçimlerini, yeni ürünleri sektörün tüm paydaşlarına göstermek istediklerini ifade eden Uğur Fora, İnterfreh Fuarı'na 23 ülkeden alım heyeti katılacağını bildirdi.

Fora, İngiltere, Almanya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Letonya, Ukrayna, Moldova, Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, İran, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Yemen, Libya ve Cezayir'den 500'ün üzerinde alım heyetinin Türk yaş meyve sebze sektörünü ve ürün kalitesini tanıyacağını kaydetti.

Büyükelçiler ve zincir mağaza temsilcileri Antalya'da

Letonya, Brezilya, Makedonya, Moğolistan ve Bosna-Hersek'in Ankara Büyükelçileri ile Avrupa ve Türkiye'deki zincir mağazalarının üst düzey temsilcilerinin de fuara katılacağını belirten AntExpo A.Ş Yönetici Ortağı Uğur Fora, ''Türkiye yaş meyve sebze üretiminde dünya pazarında önemli aktörlerden biri. Üretimi ve ihracatı daha da artırarak ülkemizin döviz ihtiyacının karşılamasına katkı yapmamız gerekiyor. Bu nedenle Antalya'da ilkini düzenlediğimiz Yaş Meyve Sebze Fuarı ile dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde olacak. Türkiye'nin yaş sebze ve meyve deposu Antalya'dan her yıl ortalama 500 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapılmaktadır. Antalya bu rakamla Türkiye'nin dörtte birini tek başına gerçekleştirmektedir. Tarım sektörünün merkezi Antalya, dünyanın 261 noktasından uçuş olanağı, limanları ve kara ulaşımıyla stratejik öneme de sahiptir" dedi.

Uğur Fora, Türkiye'nin 2018 yılı 9 aylık döneminde yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiği ülkelerin başında Rusya, Almanya ve Irak'ın geldiğini söyledi.