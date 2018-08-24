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24 Ağustos 2018 10:39

Dünya Yoga Koreografi şampiyonları madalyalarını aldı

Dünya Yoga Koreografi Şampiyonası, Antalya’da gerçekleştirildi.

Dünya Yoga Koreografi şampiyonları madalyalarını aldı

24 Ağustos 2018 10:39


Üçüncü kez gerçekleştirilen Dünya Yoga Koreografi Şampiyonası, Antalya’da yapıldı. Yarışma Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) katkıları ile organize edilen şampiyonada altın madalyayı Merve Tanrıverdi-Saim Haholu ikilisi kazandı. Şampiyon çift (superman ve superwomen kostümleri içinde) esprili ve deneyimli koreografileri ile büyük beğeni topladı.


İkincilik madalyası Nur Bahar Tüzüner-Sevgi Canönde ikilisinin, üçüncülük madalyası ise Çiler Karataş’ın oldu. Gecede Yoga pozları (Asana) ve Dans koreografilerinin harmanlanması ile oluşan gösteriler yoğun ilgi gördü.


Amerika, Japonya, Hindistan, Fransa, İngiltere, Almanya gibi dünyanın pek çok ülkesinden ve yurtiçinden katılımcıların bulunduğu yarışmada birbirinden iddialı, ilginç, zaman zaman da esprili koreografiler sunuldu. Katılımcıların performansları arasında ilk üç dereceyi de Türkiye aldı. Yaş sınırı olmayan, kadın, erkek tekli veya çiftli katılımların olduğu yarışma görsel bir show niteliğindeydi, yerli yabancı çok sayıda izleyiciyi büyüledi.


Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı (UYF) Akif Manaf, “Dünyada yıllardır uluslararası Yoga yarışmaları yapılmaktadır. Türkiye’de UYF önderliğinde bu müsabakalar 3 senedir yapılıyor, ilgi ve performans da gün geçtikçe artıyor. Yıllardır yaptığımız çalışmalarda Yoganın bir spor olduğunu anlatmaya çalışıyoruz, Yoga evrensel bir spor. Tüm sporların temeli. Ülkemizde insanların Yogadan faydalanmaları için uluslararası düzeyde Yoga koreografi yarışmaları, turnuvaları düzenliyoruz. Yoga koreografileri üzerine yarışma düzenlememizdeki sebep, sağlıklı yaşama olan katkısına dikkat çekmek ve Yoganın evrenin dansı olduğunu anlatmaktır. Yani Yoga bir danstır, insanı kendinden geçiren ve kendine getiren bir dans. Sporcu Yoga duruşlarındaki maharetini gösterirken Yogayı dans etmektedir. Yarışmalar bundan ibarettir” dedi.




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