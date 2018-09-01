Dünyaca ünlü aktörün Türkiye hayranlığı

Kaldığı otelde basınla bir araya gelen Belçikalı sporcu ve aktör Jean Claude Van Damme, Türkiye’yi çok sevdiğini belirterek, Türk insanını çok samimi bulduğunu kaydetti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Van Damme, ‘Türkiye-ABD ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye’ye gelirken herhangi bir tedirginlik yaşıyor musunuz?’ sorusuna karşılık politikayla hiç ilgilenmediğinin altını çizerek, "Türk insanının büyüleyici bir ilişkisi var. Herkesin ayrı bir karakteri var. Kimse kimseye benzemiyor. Türkiye’de kişisel bir şey bulmak istedim, ortamı burada buldum ve çok mutluyum. Politikayla hiçbir alakam yok. Genç ve güçlü kalmayı hedefliyorum" dedi.

Yeni sinema filmi hakkında bilgilendirmede bulunan dünyaca ünlü oyuncu Van Damme, yeni filminin adının ‘Kale’ olduğunu belirtti. Kale’nin, gücü sembol ettiği için böyle bir isim düşündüklerini kaydeden Van Damme, "Filmde oynayacak karakter kaza geçirdikten sonra hafızasını kaybediyor. Bir şey hatırlamıyor. Hayatı yaşamaya başladıktan sonra aşkı öğreniyor. Filmin ilerleyen bölümlerinde çok savaşçı bir hal alıyor Tayland’dan başlayıp Las Vegas’a kadar gidiyor. Tayland’da hiçbir şeyleri olmayan ama kalbi güzel olan insanların arasına karışıyor ve insanların arasında bir şey kaybetmiyor. Orada çok meşhur oluyor ve ünü Amerika’ya kadar yayılıyor. Savaşçı haline geliyor. Ve dövüştüğü anda geçmişini hatırlamaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Jean Claude Van Damme kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti.