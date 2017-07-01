Dünyaca ünlü falezlerdeki ahşap plajlara Mavi Bayrak

Mavi Bayraklar Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından göndere çekilirken 40 metrelik falezler üzerine ahşap sistemle yapılan plajlar vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, 2 yıl süren mücadelesi sonrası Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunun izin ve onayıyla ‘Birinci Derece Doğal SİT Alanı’ statüsüne sahip falez kıyı bandında hizmete açtığı halk plajları, uluslararası jüri tarafından ‘Mavi Bayrak’la tescillendi.

Tertemiz suları, çevreye duyarlı tesisleri, güvenlik ve cankurtaranla ziyaretçilerinin rahatı için sundukları hizmetle Mavi Bayrak’la ödüllendirilen İnciraltı, Engelsiz Kafe ve Yeşilbahçe Falez Plajları, Antalya’da bir yerel yönetimin kendi öz kaynak düzeni içinde yatırımını gerçekleştirmesiyle dikkat çekiyor. Muratpaşa Belediyesi, bunun yanı sıra, falezlerden asansörle inilebilen İnciraltı Plajı başta olmak üzere tüm plajlarda işletmeciliği de, hiçbir şirkete devretmeden, kendisi gerçekleştiriyor.

Başkan Uysal, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) yetkilerinden teslim aldığı Mavi Bayrak’ları 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nda düzenlenen törenle İnciraltı Plajı’nda göndere çekti. Başkan Ümit Uysal, Falez bandında geçen 3 plajda çalışma yaptıklarını belirterek bu yıl sayının 6’ya yükseldiğini kaydetti.

"İnsanlarımızın da buradan makul şekilde yararlanmasını sağlamak görevimizdir"

Falezlerdeki plajları topluma açma gayreti içinde olduklarını vurgulayan Başkan Uysal, "Falezlere zarar vermeden, doğayı ve mavi bayrak kriterlerini koruyarak, insanlarımızın da buradan makul şekilde yararlanmasını sağlamak görevimizdir. Türkiye’de genelde kıyılarımız işgal altındadır. Kamu kuruluşları kiralama ihaleleriyle müstecirlere buraları veriyorlar. Ama uygulamada bir kiracı 100 metre kiraladıysa,alanı genişletiyor, hatta alt kiracılar alıyor. Sonra ihaleye girecek kişileri caydırıyor. Sonra 30 yıl-40 yıl kamusal alana kamu giremiyor. Biz Muratpaşa olarak halkımıza söz vermiştik. Denizle halkımızı buluşturacaktık. Kaçak beton dökülmüş, beach adı verilen yere mahkum gibiydi Muratpaşalılar. Koruma Kurulunun izni ve çizdiği çerçevede 6 noktada plajımız var. Aynı anda 5 bin kişi denize girebiliyor" dedi.

Ahşap plajda sadece demir konstrüksiyonların ayağını tutturmak için betonların kutular içine döküldüğünü, falezlere beton dökülmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Uysal, "O itinayı hep gösterdik. 33 kriteri var mavi bayrağın. 2 plajımızda da mavi bayrak almaya hak kazandık, 3’üncüde son kontrol kaldı. Kalan 3 plajda da gerekli kriterleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Dünyaca ünlü falezler, ahşap plajlarına kavuştu” dedi.

Uysal, girişin ücretsiz olduğu plajda şezlong, şemsiye ve içeceklerin uygun fiyatta olduğunu kaydetti.

"Plajları halkımızın kullanması noktasında adım adım yürümeye kararlıyız"

Başkan Uysal, "Kıyı kanunu, kıyıları halkın kullanması gerekir diyorsa, kıyıları halkımız kullanacaktır. Bunu da belediye olarak ortaya koyuyoruz. Falezler gibi doğa harikası yapıyı tamamen betonla kaplayan, orada bulunması dahi hukuka aykırı olan durumlar yaşadık. Biz bunları maksimum şekilde durdurup halkımıza açıyoruz. Kaçak yeni yaklaşımlara izin vermiyoruz. Ama bir takım çevre aleyhimize kampanya yapıyorlar. Çok da sürpriz bir şey değil. Kampanyaların kökeninde ne olduğu çok açıktır, bunlar bizi yılgınlığa sevketmez. Plajları halkımızın kullanması noktasında adım adım yürümeye kararlıyız" dedi.

Muratpaşa Belediyesinin falezlere zarar verdiği yönünde iddialar ortaya atıldığına dikkat çeken Uysal, "Boş iddiaların kökeninde hep bunlar yatar. Alışılan hukuksuz işgali sürdürebilme gayreti yatar. Belediye eskisi gibi saldım çayıra mevlam kayıra düzene döner mi? Hep o sevdalar yatar. Koruma Kurulunu alet etmeye çalışıyorlar. Müdürlüklerimiz yaptığı işlemler asla falezlere zarar verici nitelikte değildir. Paylaştıkları kutulardaki fotoğraflarda, ‘falezlerde beton var’ diyorlar. Belediyeyi falezlere zarar veriyor şeklinde gösterme çabasıdır. Bu tip çabalara hiçbir şekilde yenik düşmemiz söz konusu olamaz. Yargı, hukuk her zaman göreve hazırdır. Onların terazisinden de bütün bu çalışmalar geçmeye açıktır" diye konuştu.

Old Town Festivali’ne Türkiye dışından 6 şehrin gelmeyi taahhüt ettiğini dile getiren Ümit Uysal, misafirlerine Kaleiçi ve ahşap plajları göstereceklerini kaydetti.

23 yıldır Şirinyalı’da oturduğunu belirten Cemile İpek isimli vatandaş ise, "Eskiden plaja giremiyorduk, hep otellerin havuzuna giriyorduk. Bir belediyenin bu kadar güzel plaj yapabileceğine inanmıyordum. Yurt dışındaydım, yeni geldim. Bu yıl çok daha güzel plajımız" dedi.