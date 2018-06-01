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01 Haziran 2018 12:58

Dünyaca ünlü ırmağın köprüsünde önce barfiks sonra tehlikeli atlayış

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarihi Manavgat Köprüsü’nün üzerine çıkan bir genç hayatını hiçe sayarak 20 metre yüksekten atladı.

Dünyaca ünlü ırmağın köprüsünde önce barfiks sonra tehlikeli atlayış

01 Haziran 2018 12:58

Gencin köprünün ayaklarında üzerinde bir süre barfiks çekmesi ise yürekleri ağza getirdi.


Her gün binlerce vatandaşın ve aracın kullandığı tarihi Manavgat Köprüsü’nden gençlerin tehlikeli atlayışı devam ediyor. İsmi öğrenilemeyen bir genç, önce köprünün alt ayaklarına tutunarak barfiks çekti. Barfiksin ardından köprü ayaklarına çıkan ve tehlikeli hareketlerde bulunan genç daha sonra 20 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Genç bu hareketi ile köprü üzerindeki "ırmağa girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarısını dikkate almadı.


Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında atlayan genç, suyun yüzeyine çıkıp kıyıya yüzdü. Gencin bu anları ise telefon ile saniye saniye kaydedildi.




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