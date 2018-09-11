Dünyaca ünlü isimler Piyano Festivali'nde buluştu

'su düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen konserlerle sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ev sahipliğini, Şef Gürer Aykal'ın ise sanat yönetmenliğini yaptığı festivalde piyanonun dünyaca ünlü isimleri Antalyalı sanatseverlerle buluştu.

Bir hafta boyunca Antalya'da müzik rüzgârları estiren Antalya Piyano Festivali İspanya'nın önemli Flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles'in verdiği konserle başladı. Sanatçı festival kapsamında Türkiye'de ilk kez konser verdi. Konserde davetlileri Türkçe "Merhaba" diyerek selamlayan Laura De Los Angeles, Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, salonda Flamenko rüzgârı estirdi.

Ritmik Renkler sergisi festivale renk kattı

Festivalin ilk günü açılışı gerçekleştirilen Gülçin Anıl ‘Ritmik Renkler' resim sergisi festival boyunca açık kaldı. Ebru Türel'in girişimleriyle organize edilen Gülçin Anıl “Ritmik Renkler” Resim Sergisi ziyaretçi akınına uğradı. AKM fuayesinde sergilenen eserler, konsere gelen müzikseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Genç yetenekler keşfedildi

Festival bu yıl dünyaca ünlü sanatçıları müzikseverlerle buluşturmanın yanı sıra genç yeteneklerin desteklenmesi noktasında da çok önemli bir görev üstlendi. Şef Gürer Aykal başkanlığındaki jüri üyeleri, Türkiye'nin genç piyanistleri ile buluşarak yetenekli gençleri belirledi. Yarışmada dereceye giren genç piyanistler, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile bir de konser verdi.

Dünyaca ünlü sanatçılar konser verdi

“Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali”nin konuğu ise bu yıl Kenan Tatlıcı oldu. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Kübalı Ivan “Melon” Lewis ise ‘Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda muhteşem bir halk konseri verdi. Konyaaltı'nın muhteşem atmosferinde gerçekleşen konserde müzikseverler açık havada Küba esintileriyle keyifli bir akşam yaşadı.

Antalya bestesi sözü

Dünyaca ünlü besteci, piyanist Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ise “Film Müzikleri Konseri” ile festivalin unutulmazı oldu. 3 kez bist yapan sanatçı, aynı zamanda asker arkadaşı olan Başkan Menderes Türel'e Antalya bestesi yapma sözü verdi. Festivalin kapanışı ise Tunuslu udi, şarkıcı ve besteci Dhafer Youssef'un sahnesi ile gerçekleştirildi.

Antalyalılar festivali dolu dolu yaşadı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyalıların müzikle dolu bir festival yaşadığını söyledi. Festival kapsamında kente gelen dünyaca ünlü sanatçıların Antalya'yı tanıma şansı bulduğuna da değinen Başkan Türel, “Piyano Festivali ile Antalya dünya şehri kimliğine bir adım daha yaklaşıyor” dedi.

Biletler günler öncesinden tükendi

Festivaller Koordinatörü Dilaver Tanık, 19 yılı geride bırakan piyano festivalinin olgunluk döneminde giderek gelişen ve büyüyen bir festival haline geldiğine dikkat çekti. Sanatseverlerin festivale bu yıl da yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Tanık, “Klasik müzikten caza, flamenkodan film müziklerine geniş bir yelpazede müzikseverlerin keyif alacağı bir program hazırladık. Antalya Piyano Festivali program içeriğinin zenginliğiyle çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Biletler bu yıl da günler öncesinden tükendi. Merdivenlerde bile soluksuz bir şekilde konserler izleyenler oldu. Başkanımız Menderes Türel'in vizyonu, Antalyalıların yoğun ilgisiyle, başarılı bir festivali daha geride bıraktık” dedi.