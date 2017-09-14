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14 Eylül 2017 17:13

Dünyaca ünlü isimleri taşıyan otomobile haciz

Antalya’da Mardan Palace Otel’in sahibi ünlü Azeri iş adamı Telman İsmailov’un oğlu Sarkan İsmailov’a ait 2 milyon değerindeki Rolls-Royce marka otomobil, borcundan dolayı haczedildi.

Dünyaca ünlü isimleri taşıyan otomobile haciz

14 Eylül 2017 17:13


Kundu Turizm Bölgesi’nde yer alan Mardan Palace Otel’in sahibi ünlü Azeri iş adamı Telman İsmailov’un oğlu Sarkan İsmailov’a ait 2 milyon değerindeki araca haciz getirildi. Otel açılışında Monica Belluci, Shakira ve Paris Hilton gibi ünlüleri taşıyan Rolls-Royce marka otomobil için bir şirketin 465 bin liralık alacağı kapsamında haciz kararı çıkartıldığı öğrenildi. Otelin parkında bulunan otomobil, memurlar aracılığı ile haczedilerek Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki bir otoparka çekildi. Borç ödenmediği takdirde ise ünlüleri taşıyan Rolls-Royce açık artırma usulü ile icradan satılacak.




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