Dünyaca ünlü otelin duvarına tekne çarptı

Kundu’da Azeri iş adamı Telman İsmailov tarafından 1,4 milyar dolara yaptırılan ve bu yıl yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden bir türlü gündemden düşmeyen Mardan Palace Otel’i bu sefer de bir kaza ile gündeme geldi. Bölgede su sporlarında kullanılan bir tekne, taşıma işlemi yapıldığı sırada kızağından kaydı. Tekne, otelin daha önce çalınan demir parmaklıklarının duvarının üzerine oturdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken teknede maddi hasar meydana geldi. Bir süre olay yerinde kalan tekne daha sonra vinç yardımıyla çekilerek bakıma götürüldü.