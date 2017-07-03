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03 Temmuz 2017 09:35

Dünyaca ünlü plaj gündüz boş akşam ise yer yok

Antalya’da etkili olan sıcak hava yüzünden gündüz saatlerinde sahiller boş kalırken, akşam saatlerinde ise hınca hınç doluyor.

Dünyaca ünlü plaj gündüz boş akşam ise yer yok

03 Temmuz 2017 09:35

Yer bulmakta güçlük çekilen sahilde, Antalyalılar önce yakamoz eşliğinde yemek, ardından Akdeniz’in serin sularında deniz keyfi yapıyor.


Son 88 yılın en yüksek sıcaklığını yaşayan Antalya’da vatandaşlar denize gündüz yerine akşam girmeyi tercih ediyor. Haftasonu olmasına karşın aşırı 44 dereceyi bulan sıcaklıktan dolayı dışarı çıkmayan Antalyalılar, güneşin batmasının ardından soluğu sahillerde alıyor. Akşam 19.00’dan itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı plajına aileleriyle birlikte gelen binlerce vatandaş, yakamoz manzaralı akşam yemeklerini sahilde yiyor, ardından da serinlemek için denizin keyfini çıkartıyor. Denizde serinledikten sonra çakıl taşlar üzerinde uyku keyfi de yapan Antalyalılar, geç saatlere kadar sahillerde duruyor.



"Akşam denize girmek ayrı bir keyif"


İstanbul’dan tatil için Antalya’ya gelen Dolunay Muslu, ilk defa akşam deniz keyfi yaptığını belirterek, “Gündüz güneş çarpar korkusuyla akşam gelmek istedim. Akşam denize girmek ise ayrı bir keyif verdi. Yer bulmakta zorlandık gerçi ancak bu manzarada hem yemek hem deniz keyfi yaptığımız için oldukça şanslıyız” dedi.



"Elimde olsa denizde uyuyacağım"


Antalya’nın yerlilerinden Sema Karataş ise, son 1 haftadır akşam saatlerinde Konyaaltı Plajı’na geldiklerini ve çocuklarının bu durumdan oldukça mutlu olduğunu ifade ederken, bir diğer vatandaş Halime Aytaç da, “Dışarı çıkmak istemiyorum, elimde olsa denizde uyuyacağım” diyerek, suyun oldukça güzel olduğunu dile getirdi.




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