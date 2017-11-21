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21 Kasım 2017 11:51

Dünyaca Ünlü Şef Hakan Şensoy, Antalya Piyano Festivali’nde

Antalya’da bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, dünyaca ünlü şef Hakan Şensoy yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte çellist Çağ Erçağ ve gitarist Nurkan Renda’yı ağırlayacak.

Dünyaca Ünlü Şef Hakan Şensoy, Antalya Piyano Festivali’nde

21 Kasım 2017 11:51


18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 22 Kasım Çarşamba akşamı eşsiz bir müzik ziyafetine sahne olacak. Festivalde dünyaca ünlü şef Hakan Şensoy yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte çellist Çağ Erçağ ve gitarist Nurkan Renda konuk olacak. Dünyanın pek çok farklı köşesinde, dünyaca ünlü isimlerle birlikte orkestra şefi olarak sahneye çıkan Hakan Şensoy’un yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası; Anadolu’nun farklı köşelerinin zengin ezgilerini senfonik rock türünde yeniden yorumlayarak, izleyenlere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşatacak.


Sanat Yönetmenliğini Şef Gürer Aykal’ın üstlendiği Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin sürprizlerle dolu programı, Antalyalı sanatseverlere müzik dolu unutulmaz günler yaşatıyor. Festivalin bundan sonraki programında, 26 Kasım’da ‘Romantizmin Tutkulu Sesi’ ve Pedro Almodovar‘ın ‘Yüksek Topuklar’ filminin unutulmaz sesi “İspanyol Diva” Luz Casal, 29 Kasım’da ise 100 genç müzisyenden oluşan Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Antalya Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.



Güher&Amp;Süher Pekinel, 1-2 Aralık’ta sahnede


Türkiye’nin en önemli festivali olarak bilinen, gerek yurt içinden gerek yurt dışından övgüler alan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1-2 Aralık’ta dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin’in yöneteceği konserlerle son bulacak.


Final konserlerinde Akdeniz Filarmoni Orkestrası, şiirsel müzik anlayışları ve özgün stilleriyle, uluslararası müzik camiasında özel bir yerleri olan Güher ve Süher Pekinel’e eşlik edecek. Kariyerleri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Güher ve Süher Pekinel, Avrupa, Uzakdoğu ve ABD’nin başlıca konser salonlarında çaldıkları resitallerden sonra, bu kez Antalyalı müzikseverlerle bir araya gelecek.


18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali boyunca 468 müzisyen Antalyalı müzikseverlerin huzuruna çıkacak.




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