Dünyaca Ünlü Yönetmen Bela Tarr, Antalya'ya geldi

Uluslararası Antalya Film Festivali için atölye çalışmalarına başlayan ünlü yönetmen Bela Tarr, pazarda mekan keşfine çıktı.

Dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum'a özel bir atölye düzenlemek üzere Antalya'ya geldi. Bela Tarr tarafından seçilen 12 katılımcı, ilk kez usta yönetmenle buluştu. Uluslararası Antalya Film Festivali için atölye çalışmalarına başlayan ünlü yönetmen ve 12 katılımcı proje geliştirme toplantılarının ardından yapacakları çekimler için Antalya'nın semt pazarlarında mekan keşfine çıktı. Kaleiçi gibi turistik bölgeleri de atölye katılımcılarıyla dolaşan Tarr, 3 Ekim'e kadar sürecek atölye süresince yeni nesil yönetmenlerin sanatsal yaklaşımlarına mentorluk yapacak ve finalistlerle kısa film çekecek.