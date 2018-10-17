Dünyaca ünlü yönetmen Konyaaltı'na hayran kaldı

Uluslararası akademisyenlerden oluşan jüri tarafından Uluslararası İdeal Kent Ödülleri 2018 kapsamında birincilik ödülüne layık görülen Konyaaltı Sahil Projesi, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında yaşam boyu başarı ödülünü almak üzere Antalya'ya gelen dünyaca ünlü Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek Sahil Antalya Yaşam Park'a hayran kaldı.

Çok beğenmiş tebrik etti

Özpetek'in Konyaaltı sahiline yönelik hayranlığını kendisi ile paylaştığını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Ferzan Özpetek yılın bir bölümünü İtalya'da bir bölümünü de İstanbul'da geçirir. Festival için geldiği şehrimizde kaldığı otelden sabah yürüyüşü için çıktığında Konyaaltı sahilini görmüş. Çok beğenmiş. Kendisi sahille ilgili beğenisini ‘Ben dünyada birçok sahil projesini gördüm. İtalya'da yaşıyorum bu kadar güzelini görmedim. Yürüyüş diye çıktım, baktım orada fitness aletleri var geçtim sporumu yaptım. Yürüdüm, denizime girdim. Bu güzel proje için tebrik ederim' sözleri ile anlattı. Konyaaltı projemiz dünyanın en güzel sahil projesidir” diye konuştu.