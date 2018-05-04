Dünyanın annelerine Antalya’dan 42 milyon dal çiçek

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri düzenledikleri bir toplantıyla gazetecilerle bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, yeni yönetimin sektöre hayırlar getirmesini dileyerek, soğanlı bitki, çelenk, dış bitki ve kesme çiçek bölümünden yöneticileri aldıklarını söyledi.

Birlik tarihinde ilk kez bir kadın adayın yönetime girdiğini ifade eden Yılmaz, yoğun katılımlı bir seçim gerçekleştirdiklerini anlattı.

2017 yılında birliğin 85 milyon dolarlık ihracatı olduğunu aktaran Yılmaz, “Hedefimiz bu rakamı yıl sonunda 125 milyon dolara çıkarmaktır. İhracatı artırmak için çeşitli arkadaşlarla toplantı yapacağız. Organize tarım bölgeleri sektöre büyük ivme kazandıracaktır. Ürün çeşitliliğimiz zayıf, yüzde 90 karanfile üzerine üretim var. Diğer ürünleri de sektöre kazandırıp ihracat rakamını daha yukarı çekeceğiz” diye konuştu.

Antalya’da sıcak aylarda üretim yapılamadığını kaydeden Yılmaz, üretimi 12 aya yaymak için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Sektörün sorunlarından da bahseden Yılmaz, “Başta enerji, ısıtma ihtiyacımız var. Enerji maliyetleri çok yüksek fiyatların makul seviyeye çekilmesi gerekir. Krizantem çok rağbet görüyor ama biz bunu üretmiyoruz. Zaman zaman ısıtıp soğutmamız gerekiyor. Enerji desteğiyle çeşit sayısını arttıracağız. İç pazarda yüzde 18 katma değer vergisi uygulanıyor, bunun düşürülmesini talep ediyoruz. Gelişmiş ülkelerde çiçek tüketim oranı 20-50 euro bizim ülkemizde 2 euro civarında” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de halen çiçekçilik sektörünün bilinmediğini dile getiren İsmail Yılmaz, ’Çiçek dalında güzeldir’ mantığının kırılamadığını kaydetti.

"42 milyon dal çiçek gönderildi"

Anneler Günü’nün bu yıl 13 Mayıs’ta kutlanacağını ifade eden Yılmaz, “Yaklaşık 35 ülkeye 42 milyon dal kesme çiçek gönderdik. 6 milyon 700 bin dolarlık gelir oldu. Ama bu sadece ihracat ayağı. En az bu kadar da iç piyasaya oluştu. Satışlarda İngiltere, Özbekistan, Almanya, Hollanda ağırlıkta. Bu yıl 54 milyon dolarlık gelire yükseldik, geçen yıl aynı döneminde 40 milyon dolardı. Yüzde 35’e yakın ihracat artışı oldu” dedi.

Yılmaz, sektörün 7 binin üzerinde çalışana istihdam sağladığını belirtti.